Олимпиаде - быть: заявление организаторов в Токио

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Сергей Медведев
Распространение коронавирусного заболевания в мире негативно отразилось на проведении масштабных знакомых массовых мероприятий. В их число вошла и запланированная на 2020 год Олимпиада в Японии.
Олимпийские кольца в Токио / фото Спорт
Так, проведение Олимпийских игр в японской столице перенесли на 2021 год. Но и тогда проведение мероприятие было под вопросом. Теперь же представители организационного комитета "Токио 2020" выступили с заявлением о том, что Олимпиада состоится в любом случае, несмотря на продолжающуюся пандемию. С таким заявлением выступил глава оргкомитета Есиро Мори.
Отдельно отмечается, что важность проведения спортивного мероприятия такого масштаба еще и в том, что оно даст четкий сигнал человечеству о позитивных результатах борьбы с коронавирусом.
Впрочем, ситуация не столь радужна, как ее хотят представить спортивные функционеры. В связи с продолжающимся ростом числа заражений правительство Японии намерено продлить чрезвычайное положение в Токио и еще 9 префектурах до седьмого марта. Ужесточение пограничного режима в Японии также ранее повлияло на график подготовительных мероприятий к Олимпиаде.
Как ожидается, организаторы мероприятия представят план особых мер по предотвращению заражений в среду, 3 февраля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио будут проводиться с более простым, более сдержанным подходом, объявил оргкомитет.
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