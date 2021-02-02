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Олимпиаде - быть: заявление организаторов в Токио

Организаторы намерены представить дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на Олимпиаде в Токио

сегодня, 12:58
Автор:

Сергей Медведев

Распространение коронавирусного заболевания в мире негативно отразилось на проведении масштабных знакомых массовых мероприятий. В их число вошла и запланированная на 2020 год Олимпиада в Японии.

Олимпиаде - быть: заявление организаторов в Токио

Олимпийские кольца в Токио / фото Спорт

Так, проведение Олимпийских игр в японской столице перенесли на 2021 год. Но и тогда проведение мероприятие было под вопросом. Теперь же представители организационного комитета "Токио 2020" выступили с заявлением о том, что Олимпиада состоится в любом случае, несмотря на продолжающуюся пандемию. С таким заявлением выступил глава оргкомитета Есиро Мори.

 "Мы, включая премьер-министра  Японии Есихидэ  Сугу, приложили усилия для этого, и мы обязательно сделаем это. Давайте думать о том, как провести Игры, а не о том, будут они или нет", — цитируют спортивного чиновника СМИ Японии.

Отдельно отмечается, что важность проведения спортивного мероприятия такого масштаба еще и в том, что оно даст четкий сигнал человечеству о позитивных результатах борьбы с коронавирусом.

 Впрочем, ситуация не столь радужна, как ее хотят представить спортивные функционеры. В связи с продолжающимся ростом числа заражений правительство Японии намерено продлить чрезвычайное положение в Токио и еще 9 префектурах до седьмого марта. Ужесточение пограничного режима в Японии также ранее повлияло на график подготовительных мероприятий к Олимпиаде.

Как ожидается, организаторы мероприятия представят план особых мер по предотвращению заражений в среду, 3 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио будут проводиться с более простым, более сдержанным подходом, объявил оргкомитет.

 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/sport/720636.html
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