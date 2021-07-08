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Главная Новости Мир Азия От коронавируса в Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac
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От коронавируса в Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac

Причины смерти исследовательницы не сообщаются

сегодня, 19:14
Автор:

Лиля Воробьева

Известие о смерти исследовательницы появилась на фоне сообщений, что в стране от коронавируса погибло рекордное количество людей. Индонезия  — одна из стран, где вакцина Sinovac   используется больше всего.   Новилия Сьяфри Бахтияр была главною среди ученых, проводивших исследования этого китайского препарата против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

От коронавируса в Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac

Вакцина Sinovac (фото из открытых источников)

Министр государственных предприятий Эрик Тохир на своей странице в социальной сети Instagram  написал об огромной потере для компании BioFarma, которая, к слову, производит препарат. Но в своей заметке он сообщил больше деталей о причинах ее смерти.

"Она была ведущим ученым, что руководила десятками клинических испытаний, проведенных компанией BioFarma. В частности, включая клинические исследования вакцины от коронавируса в сотрудничестве с Sinovac", — заявил он.

Ранее  СМИ информировали, что смертность от коронавируса в Индонезии достигло рекордного уровня. Это — одна из стран, где китайскую вакцина Sinovac используют очень активно.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что  Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров. Индонезийские власти нашли место для размещения граждан с коронавирусом. Им стал необитаемый остров Галанг, на котором за месяц планируют построить больницу. На острове есть несколько зданий, в которых до 1996 года размещали беженцев из Вьетнама. Остров расположен в 50 километрах от международного аэропорта, на нем есть доступ к питьевой воде и электроэнергии. В правительстве Индонезии отмечают, что госпиталь будет использоваться не только для лечения пациентов, но и как карантинный центр. В заведении планируют создать 50 изоляторов. Всего же больница сможет принять до 1000 пациентов.


 
 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/08/asia/sinovac-scientist-indonesia-dies-intl-hnk/index.html
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