От коронавируса в Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac

Известие о смерти исследовательницы появилась на фоне сообщений, что в стране от коронавируса погибло рекордное количество людей. Индонезия — одна из стран, где вакцина Sinovac используется больше всего. Новилия Сьяфри Бахтияр была главною среди ученых, проводивших исследования этого китайского препарата против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN. Вакцина Sinovac (фото из открытых источников) Министр государственных предприятий Эрик Тохир на своей странице в социальной сети Instagram написал об огромной потере для компании BioFarma, которая, к слову, производит препарат. Но в своей заметке он сообщил больше деталей о причинах ее смерти.

"Она была ведущим ученым, что руководила десятками клинических испытаний, проведенных компанией BioFarma. В частности, включая клинические исследования вакцины от коронавируса в сотрудничестве с Sinovac", — заявил он.

Ранее СМИ информировали, что смертность от коронавируса в Индонезии достигло рекордного уровня. Это — одна из стран, где китайскую вакцина Sinovac используют очень активно.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров. Индонезийские власти нашли место для размещения граждан с коронавирусом. Им стал необитаемый остров Галанг, на котором за месяц планируют построить больницу. На острове есть несколько зданий, в которых до 1996 года размещали беженцев из Вьетнама. Остров расположен в 50 километрах от международного аэропорта, на нем есть доступ к питьевой воде и электроэнергии. В правительстве Индонезии отмечают, что госпиталь будет использоваться не только для лечения пациентов, но и как карантинный центр. В заведении планируют создать 50 изоляторов. Всего же больница сможет принять до 1000 пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!