Пакистанские талибы совершили теракт на блок-посту

В Пакистане произошел теракт, унесший жизни трех человек.

Пакистанские талибы совершили теракт: погибли военные, фото STRDEL / Getty

Известно, что на контрольно-пропускном пункте у Кветты в провинции Белуджистан террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва ранены 15 человек, трое убиты. По словам генерального инспектора полиции Кветты, Ажара Акрама, происшествие случилось 5 сентября на блок-посту Корпуса пограничных войск.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родным погибших военных и осудил теракт самоубийц.

Ответственность за взрыв взяли на себя пакистанские талибы. Недавно лидер пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд подчеркивал, что сможет взять под контроль пакистанский пограничный регион благодаря захвату власти талибами в Афганистане.

Сейчас же количество нападений талибов в Пакистане на военных и мирное население увеличилось вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Отметим, что в апреле во время теракта на территории отеля в Кветте погибли четыре человека и 12 получили ранения.



Кветта — столица провинции Белуджистан, расположенной у границы с Афганистаном. В провинции много лет не утихает повстанческое движение сепаратистов, стремящихся отделиться от Пакистана и самостоятельно распоряжаться минеральными ресурсами региона.

Как сообщал портал "Комментарии", в Афганистане в результате "праздничной" стрельбы в воздух погибли люди. Талибы, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер, вели беспорядочный огонь из огнестрельного оружия. Панджшер была последней провинцией, которая сопротивлялась. Отмечается, что лидеры сопротивления талибов отрицают факт падения провинции. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

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