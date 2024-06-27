Парламент Грузии одобрил второй "российский закон": кого касается

Правящая партия "Грузинская мечта" выставила на голосование законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который в первом чтении поддержал грузинский парламент. Законопроект предусматривает ограничение права для ЛГБТ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

Парламент Грузии принял в первом чтении закон против ЛГБТ. Фото из открытых источников

Авторы законопроекта предлагают запретить смену пола, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на проведение мероприятий, направленных на популяризацию однополых браков, смену пола или усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества.

Также в планах депутатов провластной партии ввести новый государственный праздник в Грузии – День святости семьи, который отмечали бы 17 мая. Эта дата является международным Днем борьбы против гомофобии и трансфобии.

"Грузинская мечта" ожидает, что второе и третье чтение законопроекта состоится осенью, когда его примут окончательно.

Венецианская комиссия отреагировала на законопроект "Грузинской мечты" и выразила сожаление, что он рассматривается в парламенте Грузии.

Новый законопроект фактически повторяет одобренный в России закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Кроме того, в начале июня Грузия приняла аналогичный российскому, закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе сделали предупреждение Грузии.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, как украинцы относятся к ЛГБТ-сообществу и однополым бракам.