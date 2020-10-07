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Главная Новости Мир Азия Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента, - оппозиция
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Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента, - оппозиция

Такое решение правительство страны приняло на фоне антиправительственных протестов

7 октября 2020, 23:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 7 октября, правительство Киргизии начало процедуру объявления импичмента главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление депутата оппозиционного блока Каныбека Иманалиева.

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента, - оппозиция

Фото: bars.media

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", — заявил Иманалиев.

Как пишут местные СМИ, киргизский парламент долго не мог собрать необходимое количество депутатов для начала процедуры импичмента. Также известно, что часть народных избранников отказывается выражать недоверие действующему президенту Киргизии.

Ранее киргизские медиа сообщали, что новый Координационный совет оппозиции Кыргызстана может выдвинуть предложение президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кыргызстане новым главой правительства стал оппозиционер, которого накануне освободили из СИЗО.


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