Пашинян готов заморозить участие Армении в ОДКБ, но есть условие

Правительство Армении может юридически прекратить участие в ОДКБ, если позиции этой организации относительно территориальной целостности страны не изменятся.

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

Об этом подчеркнул премьер-министр страны Никол Пашинян, информирует издание " Новости-Армения ".

"ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот – создает проблемы безопасности", – заявляет Пашинян.

Как он утверждает, оговоренная позиция представляет угрозу национальной безопасности Армении. В частности, ОДКБ, игнорируя собственные обязательства, придерживаясь которых должна демонстрировать соответствующую позицию по безопасности этой страны, делает обратное.

"Что касается того, что означает мое заявление о том, что мы практически заморозили деятельность в ОДКБ, то оно означает следующее: мы в ОДКБ не имеем постоянного представителя уже год, мы не принимаем участия в мероприятиях на высоком и высоком уровне уже достаточно продолжительное время. .Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать?", — пояснил чиновник.

Никол Пашинян подчеркнул, что если ситуация не будет меняться, то будет подниматься вопрос о действительно юридической заморозке участия в ОДКБ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян озвучил решение об участии Армении в ОДКБ . Премьер-министр Армении заявил о замораживании членства Еревана в Организации договора коллективной безопасности. Организация не выполняла свои функции по Армении, считает Никол Пашинян. Никол Пашинян отметил, что участие Армении в ОДКБ, в которой доминирует Москва, было "заморожено".