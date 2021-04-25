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Главная Новости Мир Азия Пашинян уходит в отставку с должности премьера Армении
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Пашинян уходит в отставку с должности премьера Армении

Он будет выполнять должностные обязанности до внеочередных парламентских выборов

сегодня, 11:22
Автор:

Елизавета Черных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей отставке. Он будет продолжать исполнять обязанности правительственного главы, пока не состоятся внеочередные парламентские выборы. Об этом чиновник заявил во время обращения к народу, пишет издание "РБК-Украина".  

Пашинян уходит в отставку с должности премьера Армении

Никол Пашинян - фото из открытых источников

Согласно законодательству Армении, возможность провести внеочередные выборы парламента появляется после отставки премьер-министра и двух неудачных попыток избрания нового председателя правительства.

Со слов Пашиняна, важность этих выборов заключается в том, что в прошлом году Армения прошла серьезные испытания. 

"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.
13 декабря ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщили об отставке Пашиняна. Однако эту информацию опровергла пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян покаялся в совершенных ошибках и пообещал сделать из них выводы. Он принес извинения всем гражданам Армении, представителям диаспоры и гражданам Нагорного Карабаха.
Так же он отметил, что главная причина ошибок – народная любовь к представителям власти, которой они пользовались. Никол Пашинян пообещал извлечь уроки из сложившейся ситуации. Также он заявил о намерении реформировать систему власти в стране.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pashinyan-ushel-otstavku-dolzhnosti-premera-1619335585.html
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