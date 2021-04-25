Пашинян уходит в отставку с должности премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о своей отставке. Он будет продолжать исполнять обязанности правительственного главы, пока не состоятся внеочередные парламентские выборы. Об этом чиновник заявил во время обращения к народу, пишет издание "РБК-Украина".
Никол Пашинян - фото из открытых источников
Согласно законодательству Армении, возможность провести внеочередные выборы парламента появляется после отставки премьер-министра и двух неудачных попыток избрания нового председателя правительства.
Со слов Пашиняна, важность этих выборов заключается в том, что в прошлом году Армения прошла серьезные испытания.
"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", — заявил Пашинян.
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты.
13 декабря ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщили об отставке Пашиняна. Однако эту информацию опровергла пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян покаялся в совершенных ошибках
и пообещал сделать из них выводы. Он принес извинения всем гражданам Армении, представителям диаспоры и гражданам Нагорного Карабаха.
Так же он отметил, что главная причина ошибок – народная любовь к представителям власти, которой они пользовались. Никол Пашинян пообещал извлечь уроки из сложившейся ситуации. Также он заявил о намерении реформировать систему власти в стране.
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