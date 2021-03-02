Пашинян привселюдно покаялся в ошибках

Премьер – министр Армении Никол Пашинян покаялся в совершенных ошибках и пообещал сделать из них выводы. 1 марта во время митинга в Ереване Никол Пашинян извинился перед участниками акции за допущенные правительством ошибки. И за те 2 года 10 месяцев, которые он у власти, также было совершено множество ошибок.

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

"Я хочу попросить прощения за все допущенные ошибки", — говорится в заявлении.

Пашинян принес извинения всем гражданам Армении, представителям диаспоры и гражданам Нагорного Карабаха. Так же он отметил, что главная причина ошибок – народная любовь к представителям власти, которой они пользовались. Никол Пашинян пообещал извлечь уроки из сложившейся ситуации. Также он заявил о намерении реформировать систему власти в стране.

Напомним, глава правительства сообщил, что готов покинуть место премьера, если этого захочет его народ. В противном случае он не собирается передавать пост даже несмотря на радикально настроенные оппозиционные партии и массовые протесты. Тринадцатого декабря ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщили об отставке Пашиняна. Однако эту информацию опровергла пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян. Напоминаем, что во вторник восьмого декабря армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с акцией протеста.

Люди требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протест начали семнадцать партий страны. Оппозиция уверена, что заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое подписал Никола Пашинян, стало капитуляцией и предательством. Оппоненты армянского премьера также обвиняют его в экономических и социальных проблемах республики.



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