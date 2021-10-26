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Пекинский марафон переносят из-за вспышки коронавируса

сегодня, 06:42
Автор:

Ольга Чародий
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В Пекине решили отложить проведение марафона из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Это произошло после того, как высокопоставленный чиновник в сфере здравоохранения страны предупредил, что ожидается дальнейшее распространение новой вспышки заболевания.

Пекинский марафон переносят из-за вспышки коронавируса

Пекинский марафон - фото из открытых источников


Сейчас в Китае зарегистрировано более 133 случаев заболевания в 11 провинциях. Все они были связаны со штаммом Delta. Последняя вспышка считается самой большой с августа этого года. Пекинский марафон, который происходит ежегодно с 1981 года, является одним из крупнейших местных спортивных мероприятий Китая. Забег традиционно начинается на площади Тяньаньмэнь и оканчивается на площади Празднования в Олимпийском парке Пекина.


Ожидалось, что в марафоне, который должен пройти 31 октября, примут участие около 30 тысяч человек. Организаторы марафона заявили, что отменяют мероприятие, "чтобы предотвратить риск распространения эпидемии и защитить здоровье и безопасность большинства бегунов, персонала и жителей".


Напомним, глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко озвучил неутешительный прогноз по поводу коронавируса, однако, по словам министра, "мы можем вернуться к нормальной жизни". Так, представитель Минздрава считает, что COVID-19 может никогда не исчезнуть. Чиновник напомнил, что с начала коронавирусной пандемии в нашей стране прошло 20 месяцев, а общественность интересуется только одним вопросом: когда закончится пандемия.  "Неприятная новость в том, что COVID-19 может не исчезнуть никогда. Хорошая новость — мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса между нами", — сказал Ляшко. 




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59033165
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