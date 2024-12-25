Первая страна в мире получила статус "суперстарого общества"

Южная Корея официально стала первой в мире страной, которую Организация Объединенных Наций классифицировала как "суперстарое общество". Согласно данным Министерства внутренних дел и безопасности страны, количество людей в возрасте 65 лет и старше составляет более 20% от общей численности населения, насчитывающей 51 миллион человек.

Демографический кризис в Южной Корее. Фото: AFP

ООН имеет специальную классификацию, которая определяет страны с более чем 7% населения в возрасте от 65 лет как "общество старения", с более чем 14% — как "пожилое общество", а с более 20% — как "суперстарое общество".

Именно в последнюю категорию попала Южная Корея. В 2024 году в Южной Корее проживает более 10 миллионов человек старше 65 лет, что делает ее лидером среди стран с высокой долей пожилых людей. К примеру, в Украине количество граждан в возрасте от 60 лет составляют 4,6% по подсчетам 2021 года.

Такой демографический сдвиг является результатом нескольких факторов, среди которых низкий уровень рождаемости, который в 2023 году упал до рекордно низкой отметки — 0,72 ребенка на одну женщину (в Украине 1,26), тогда как для поддержания стабильного населения этот показатель должен составлять 2,1.

Южная Корея, как и многие другие развитые страны, имеет стареющее общество, однако европейские страны компенсируют демографический кризис благодаря миграции населения. В Южной Корее, как и в Японии и Китае, массовая иммиграция остается ограниченной.

Правительство Кореи пыталось бороться с демографическим кризисом в стране, в частности, было потрачено более 200 миллиардов долларов на программы, направленные на повышение уровня рождаемости, в частности на денежные выплаты для родителей, оплату отпуска по уходу за ребенком, а также поощрение мужчин участвовать в уходе за ребенком. Однако они не принесли ожидаемых результатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали лучшие варианты, которые может сделать государство для преодоления демографического кризиса в Украине.

Также "Комментарии" писали, что демограф сделала новый нелестный прогноз на будущее Украины.