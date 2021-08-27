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Почему коронавирус может оставить мир без кофе, а принцессу Нури без работы

Мировые поставки кофе пострадали из-за дельта-штамма коронавируса

сегодня, 18:00
Автор:

Хмільовська Інна

Мировые поставки кофе переживают новый спад из-за строгих ограничений на поездки, введенных вторым по величине производителем во Вьетнаме, чтобы контролировать ситуацию распространения инфекционного дельта-варианта коронавируса, сообщает Bloomberg. 

Почему коронавирус может оставить мир без кофе, а принцессу Нури без работы

Принцесса Нури собирает зерна кофе, фото с открытых источников

Человечество может испытать недостаток одного из самых популярных напитков в мире. Правительство держит город Хо Ши Мин, экспортный центр, под замком из-за всплеска вирусных инфекций и жестко контролирует передвижение в некоторых ключевых производственных районах Центрального нагорья.

По словам трейдеров и поставщиков, экспортеры изо всех сил пытаются транспортировать зерна в порты для отгрузки. Это добавляет к множеству других логистических проблем, еще и острую нехватку контейнеров и стремительный рост фрахтовых ставок.

Торговые группы, в том числе Вьетнамская ассоциация кофе и какао, обратились к правительству с ходатайством об ослаблении ограничений, которые, по их словам, вызывают задержки, повышают затраты и подвергают грузоотправителей риску компенсации покупателям за задержку доставки.

В ответ на это министр транспорта приказал на юге страны сделать все возможное для облегчения транспортировки сельскохозяйственных продуктов кофе и риса. Он сказал местным властям, что они должны избегать всех ненужных требований и обременительной документации.

Мировые цены на кофе резко упали на фоне растущих угроз для поставок из Южной Америки в Азию. В этом году засуха и заморозки опустошили посевы в Бразилии, которая производит высококачественный сорт арабики, что усугубило широко распространенные логистические проблемы во Вьетнаме и Индонезии.

Обжарщики начинают переключаться на дешевые поставки бобов робусты из Вьетнама после того, как морозы разрушили производство в Бразилии, рост цен и проблемы с отгрузкой делают этот вариант гораздо менее привлекательным.

Ранее портал "Комментарии" информировал, как пить кофе, чтобы не темнела зубная эмаль.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-27/global-coffee-supply-dealt-fresh-blow-by-vietnam-s-virus-curbs?srnd=markets-vp&sref=fgHqaWRV
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