Почему коронавирус может оставить мир без кофе, а принцессу Нури без работы

Мировые поставки кофе переживают новый спад из-за строгих ограничений на поездки, введенных вторым по величине производителем во Вьетнаме, чтобы контролировать ситуацию распространения инфекционного дельта-варианта коронавируса, сообщает Bloomberg.

Принцесса Нури собирает зерна кофе, фото с открытых источников

Человечество может испытать недостаток одного из самых популярных напитков в мире. Правительство держит город Хо Ши Мин, экспортный центр, под замком из-за всплеска вирусных инфекций и жестко контролирует передвижение в некоторых ключевых производственных районах Центрального нагорья.

По словам трейдеров и поставщиков, экспортеры изо всех сил пытаются транспортировать зерна в порты для отгрузки. Это добавляет к множеству других логистических проблем, еще и острую нехватку контейнеров и стремительный рост фрахтовых ставок.



Торговые группы, в том числе Вьетнамская ассоциация кофе и какао, обратились к правительству с ходатайством об ослаблении ограничений, которые, по их словам, вызывают задержки, повышают затраты и подвергают грузоотправителей риску компенсации покупателям за задержку доставки.



В ответ на это министр транспорта приказал на юге страны сделать все возможное для облегчения транспортировки сельскохозяйственных продуктов кофе и риса. Он сказал местным властям, что они должны избегать всех ненужных требований и обременительной документации.

Мировые цены на кофе резко упали на фоне растущих угроз для поставок из Южной Америки в Азию. В этом году засуха и заморозки опустошили посевы в Бразилии, которая производит высококачественный сорт арабики, что усугубило широко распространенные логистические проблемы во Вьетнаме и Индонезии.



Обжарщики начинают переключаться на дешевые поставки бобов робусты из Вьетнама после того, как морозы разрушили производство в Бразилии, рост цен и проблемы с отгрузкой делают этот вариант гораздо менее привлекательным.

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