Почему в спортзалах Южной Кореи запретили ритмичную музыку

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Вечканова Елена
Карантинные
ограничения из-за коронавирусной пандемии задели многие страны мира. Однако Южная
Корея отличилась необычным запретом — на… слишком быструю музыку в спортивных
залах. Новость сообщает зарубежное издание The Guardian.
Жителям Южной Кореи запретили заниматься спортом под быструю музыку. Фото из открытых источников
Сейчас в стране
пытаются справиться с очередной волной ковида. При этом многие заведения
для нормального функционирования общества (как те же тренажерки) продолжают
работу. Однако теперь любителям спорта придется смириться с так называемым
правилом "120 ударов".
Отныне в Южной
Корее нельзя будет потренироваться под любимую музыку, если её ритмичность
превышает упомянутые 120 ударов бита в минуту. По мнению властей, таким образом
во время тренировки люди будут меньше потеть (что избавит "соседей" от чужих
капель пота), а также менее интенсивно дышать (соответственно, уменьшая риск
заразить других).
При этом такое
ограничение будет действовать исключительно для занятий в группах: спортивных
танцев, аэробики и т.п.
Также в южнокорейских
тренажерных залах с 11 июля нельзя принять душ после занятий спортом. Помимо
прочего, установлен и лимит скорости на беговые дорожки — 6 км/час. Последнее,
вероятно, связано все с тем же более спокойным дыханием и меньшим
потовыделением.
К слову, многие владельцы
спортзалов весьма скептически отнеслись к нововведениям по поводу работы их
заведений, особенно в плане музыки. Контролировать подобный процесс не всегда
получается, ведь многие предпочитают заниматься под собственную музыку,
используя наушники, а не прислушиваться к общему плей-листу.
К слову, научно
доказано, что лучше всего к занятиям спортом стимулирует музыка с ритмом от 127
до 140 ударов в минуту.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каких новых ограничений из-за дельта-штамма COVID-19 могут ждать украинцы. Подробности — в нашем материале.
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