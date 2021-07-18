Почему в спортзалах Южной Кореи запретили ритмичную музыку

Карантинные ограничения из-за коронавирусной пандемии задели многие страны мира. Однако Южная Корея отличилась необычным запретом — на… слишком быструю музыку в спортивных залах. Новость сообщает зарубежное издание The Guardian.



Жителям Южной Кореи запретили заниматься спортом под быструю музыку. Фото из открытых источников

Сейчас в стране пытаются справиться с очередной волной ковида. При этом многие заведения для нормального функционирования общества (как те же тренажерки) продолжают работу. Однако теперь любителям спорта придется смириться с так называемым правилом "120 ударов".

Отныне в Южной Корее нельзя будет потренироваться под любимую музыку, если её ритмичность превышает упомянутые 120 ударов бита в минуту. По мнению властей, таким образом во время тренировки люди будут меньше потеть (что избавит "соседей" от чужих капель пота), а также менее интенсивно дышать (соответственно, уменьшая риск заразить других).

При этом такое ограничение будет действовать исключительно для занятий в группах: спортивных танцев, аэробики и т.п.

Также в южнокорейских тренажерных залах с 11 июля нельзя принять душ после занятий спортом. Помимо прочего, установлен и лимит скорости на беговые дорожки — 6 км/час. Последнее, вероятно, связано все с тем же более спокойным дыханием и меньшим потовыделением.

К слову, многие владельцы спортзалов весьма скептически отнеслись к нововведениям по поводу работы их заведений, особенно в плане музыки. Контролировать подобный процесс не всегда получается, ведь многие предпочитают заниматься под собственную музыку, используя наушники, а не прислушиваться к общему плей-листу.

К слову, научно доказано, что лучше всего к занятиям спортом стимулирует музыка с ритмом от 127 до 140 ударов в минуту.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каких новых ограничений из-за дельта-штамма COVID-19 могут ждать украинцы. Подробности — в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!