Премьер Пакистана обвинил женщин, что они сами виноваты в изнасилованиях

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил женщин в том, что они сами виноваты в возникновении кризиса изнасилований. Такие его острые заявления вызвали волну негативных высказываний со стороны правозащитных организаций. В частности политик Марьям Наваз назвала премьера "апологетом изнасилований". Об этом сообщает The Gardian.

Имран Хан. Фото: getty images

По мнению Хана, женщины провоцируют мужчин тем, что носят "слишком мало одежды". Именно поэтому они становятся жертвами изнасилований.

"Если женщина носит очень мало одежды, это повлияет на мужчину, разве что только он робот. Это здравый смысл", — ответил премьер на вопрос журналиста о длительной "эпидемии изнасилований" в Пакистане.

Правда, он не уточнил, что именно значит "мало одежды". Однако такое высказывания звучит особенно странно в стране, где большинство женщин носят исключительно консервативную национальную одежду.

После этих слов Имран Хана больше десятка правозащитных организаций выступили с заявлением, в котором требовали извинений от премьера.

"Это опасно упрощенно и только усиливает общее общественное представление, что женщины являются "знающими" жертвами, а мужчины — "беспомощными" агрессорами", — говорится в заявлении.

Борец за права женщин Канвал Ахмед, тоже отреагировала на обвинения Имран Хана.

"Мое сердце вздрагивает при мысли о том, сколько насильников сегодня оправдывают себя, когда премьер-министр поддерживает их преступления", — написала активистка в Twitter.

Имран Хан и ранее высказывал подобные мысли. В частности он советовал женщинам прикрываться, чтобы предотвратить изнасилованием.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что бывший руководитель незарегистрированной молодежной христианской организации развращал и насиловал несовершеннолетних девочек. Против мужчины было открыто 11 уголовных производств, насчитывающих 147 эпизодов половых преступлений, которые он совершал с 2005 года. Сообщается, что потерпевшими было шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет..

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