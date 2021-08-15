Президент Афганистана покинул страну – СМИ

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку в связи с заявлением талибов о контроле над всей территорией страны. В течении нескольких часов президент вместе с соратникам уехал за пределы Афганистана. Об этом сообщают "Sputnik Афганистан" и Tolo News, пишет OBOZREVATEL .

Президент Афганистана Ашраф Гани - фото из открытых источников

Отмечается, что главой переходного правительства стал Али Ахмад Джалали – экс-министр внутренних дел страны.

При этом издание отмечает, что официально подтвержденных данных об отставке Гани пока что нет. Местные СМИ сообщают, что президент Афганистана отправился в Таджикистан.

К слову, Гани являлся главой Афганистана с 29 сентября 2014 года.

Издание "Комментарии" сообщало, что сегодня боевики экстремистского движения "Талибан" начали свое наступление на столицу Афганистана Кабул. Боевики ведут наступление на город во всех направлениях. Некоторые СМИ со ссылкой на уполномоченных афганских чиновников сообщают, что талибы вошли в окрестности Кабула, но боевых действий не было. Руководство "Талибана" приказало боевикам воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет.

"Талибаном" называют движение исламистов, которое появилось в Афганистане в 1994 году. Талибы управляли страной с 1996 до 2001 года. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру.

После масштабного теракта, организованного 11 сентября 2001 года, США начали контртеррористическую операцию, и заручившись поддержкой Северного альянса, свергли режим талибов.

В 2003 году "Талибан" был признан Советом безопасности ООН террористической организацией.







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