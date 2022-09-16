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Президент Индии критикует Путина из-за войны в Украине на саммите ШОС

Владимир Путин подвергся критике на саммит ШОС

сегодня, 21:02
Автор:

Slava Kot
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16 сентября проходил очередной день саммита Шанхайской организации сотрудничества, где встретились лидеры азиатских стран. На одной из встреч президент Индии Нарендра Моди раскритиковал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Президент Индии критикует Путина из-за войны в Украине на саммите ШОС

Президент Индии критикует Путина. Фото из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Путин постоянно отмечал, что его страна не изолирована из-за санкций Запада и надеется на сотрудничество с крупными странами Азии, прежде всего с Индией и Китаем. Но на саммите Шанхайской организации сотрудничества, Владимир Путин подвергся критике от Президента Индии.

Я знаю, что сегодняшнее время не является эпохой войны, и я говорил с вами об этом по телефону, – сказал Моди Путину.

Когда президент Российской Федерации услышал такую критику, то стиснул зубы, посмотрел на индийского лидера и опусти глаза вниз.

Далее Владимир Путин все же ответил Нарендру Моди. Лидер РФ сказал, что понимает обеспокоенность Индии из-за ситуации в Украине, но подчеркнул, что Россия делает все для окончания конфликта. По словам Путина, сама Украина не хочет идти на мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом заявлении Владимира Путина по поводу украинского наступления на Харьковщине. Тогда ВСУ освободили значительную часть Украины от российских оккупантов. На саммите ШОС Путин заявил, что война в Украине может стать еще более жестокой.

Также "Комментарии" писали об идее президента РФ Путина и его белорусского коллеги Лукашенко о создании крупного спортивного соревнования на основе входящих в ШОС стран.






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Источник: https://www.reuters.com/world/china/putin-xi-speak-summit-uzbekistan-2022-09-16/
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