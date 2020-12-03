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Главная Новости Мир Азия Президент Туркменистана лично уничтожил партию наркотиков (ВИДЕО)
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Президент Туркменистана лично уничтожил партию наркотиков (ВИДЕО)

Высшие чиновники также поспешили принять личное участие в уничтожении марихуаны

сегодня, 17:17
Автор:

Павел Зинченко

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял личное участие в ликвидации партии контрабандных наркотических веществ в специальной печи. Об этом сообщает государственное информагентство "Туркменистан Сегодня".

Президент Туркменистана лично уничтожил партию наркотиков (ВИДЕО)

ФОТО: Хроники Туркменистана

Таким образом Бердымухамедов принял участие в открытии нового комплекса для сжигания наркотиков, который был построен в ста километрах к северу от столицы страны Ашхабада.

"Секретарь Совета безопасности Чаримират Аманов сообщил президенту о новом комплексе и подготовку к сжиганию партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами во время крайних спецопераций", — говорится в официальном сообщении.

Кроме президента Бердымухамедова, в сожжении наркотиков приняли участие и члены Совета безопасности, которые сожгли несколько пакетов с веществами. В целом во время мероприятия было ликвидировано более 122,5 кг наркотических веществ. Также сообщается, что в установленных трех печах используются "передовые технологии" и они не представляют угрозы для людей и экологии.


Как сообщало издание "Комментарии", ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков. Со 2 декабря 2020 марихуана была исключена из списка IV единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года. До этого она находилась на уровне с апиоидами, которые вызывают сильную зависимость, в том числе и героин. По мнению экспертов, это событие не повлияет на международный контроль оборота каннабиса, ведь власти стран введут свое законодательство относительно того, как классифицировать "травку" у себя на территории государства.


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Источник: https://greenpost.ua/news/prezydent-turkmenistanu-spalyv-u-pechi-velyku-partiyu-narkotykiv-video-i23853
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