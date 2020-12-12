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Главная Новости Мир Азия Пропало электричество и остановились поезда: в Японии произошло сильное землетрясение
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Пропало электричество и остановились поезда: в Японии произошло сильное землетрясение

Информации о пострадавших или погибших людях пока не было

сегодня, 19:50
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что в эту субботу, 12 декабря, в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5. По этой причине временно было остановлено движение скоростных поездов и на некоторое время пропало электричество. Об этом пишет Национальное метеорологическое агентство. 

Пропало электричество и остановились поезда: в Японии произошло сильное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение. Фото: unsplash

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине 50 км. Сильные толчки больше всего ощущались на северо-востоке и севере Японии, включая префектуры Аомори, Хоккайдо и Иватэ.

Согласно данным синоптиков, угроза цунами не возникла из-за этого землетрясения. Кроме того, пока информации о пострадавших или погибших людях не было. Тем не менее, Восточно-Японская железная дорога заявила, что временно вынуждена была приостановить свои поезда, потому что пропало электричество. 

Пропало электричество и остановились поезда: в Японии произошло сильное землетрясение - фото 2
Пропало электричество и остановились поезда: в Японии произошло сильное землетрясение - фото 3

Также компания Tohoku Electric Power рассказала, что на ее ядерном комплексе Хигасидори в Аомори и на атомной станции Онагава в префектуре Мияги, которая граничит с Иватэ, в момент землетрясения не наблюдалось никаких отклонений от нормальных показателей. 

Правительство страны сообщило, что уже начал активно работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу данных, чтобы оценить возможный ущерб от этого сильного землетрясения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Турции зафиксировали новое землетрясение. Сегодня, 27 ноября, на востоке страны прокатилось землетрясение магнитудой 4,7. Сообщается, что жертв и масштабных повреждений нет. В турецком Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщили, что землетрясение произошло в 11:27 дня в провинции Малатья с эпицентром в городе Путурж. Несмотря на происшествие, служба не зафиксировала человеческих жертв. Толчки также ощущались в нескольких соседних провинциях.


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Источник: https://www.jma.go.jp/en/quake/
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