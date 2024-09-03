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Путин безнаказан в Монголии: Киев обвиняет Улан-Батор в пособничестве преступлениям

МИД Украины раскритиковал власти Монголии за то, что они не стали арестовывать Владимира Путина

сегодня, 11:38
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Черновалова Кристина

Министерство иностранных дел Украины выразило резкое недовольство в адрес властей Монголии, которые отказались арестовать президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание BILD.

Путин безнаказан в Монголии: Киев обвиняет Улан-Батор в пособничестве преступлениям

МИД Украины раскритиковал власти Монголии

Российский лидер прибыл в Улан-Батор для участия в торжествах по случаю 85-й годовщины победы советских и монгольских вооруженных сил над Японией, несмотря на действующий ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест.

Владимир Путин приземлился в столице Монголии, Улан-Баторе, в первый раз с 2023 года. Монголия, как страна, подписавшая Римский статут и признающая юрисдикцию МУС, была обязана задержать Путина в соответствии с международным правом. Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей с оккупированных территорий. Однако вместо выполнения этого обязательства, монгольские власти встретили Путина с почетным караулом и государственными почестями.

Украина незамедлительно отреагировала на этот поступок Монголии. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выразил глубокое разочарование позицией Улан-Батора, подчеркнув, что Монголия, по сути, помогает российскому президенту избежать международного правосудия.

"Неисполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права. Монголия позволила обвиненному преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", — говорится в заявлении МИД Украины.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18516
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