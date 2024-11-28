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Разведка Южной Кореи назвала основное применение войск КНДР против Украины

Войска КНДР станут "пушечным мясом" на войне в Украине.

сегодня, 12:22
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Автор:
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Slava Kot

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен считает, что Россия использует северокорейских военных на войне против Украины как "пушечное мясо". По его словам, войска КНДР будут отправлены на самые опасные участки фронта.

Разведка Южной Кореи назвала основное применение войск КНДР против Украины

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен. Фото: koreaherald

Ким Йон Хен во время брифинга ответил на вопрос об информации об интеграции северокорейских солдат в российские подразделения, предоставленной разведкой Южной Кореи.

"Следует отметить, что войну ведет Россия, и с позиции руководителей подразделений российских войск они, вероятно, отправят северокорейские взводы в наиболее опасные и тяжелые районы", – сказал Ким, подчеркнув, что термин "пушечное мясо" хорошо описывает ситуацию.

Министр обороны Южной Кореи также подтвердил информацию, что его страна отправит группу мониторинга в Украину по ситуации с присутствием солдат КНДР на войне. Однако Ким Йон Хен подчеркнул, что это не значит, что эта группа будет участвовать в боевых действиях.

Также корейский министр прокомментировал призывы Украины предоставить больше оружия. По его словам, Южная Корея "будет работать в солидарности с международным сообществом", а не будет непосредственно решать этот вопрос.

Напомним, что 27 ноября в Сеул прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Детали о разговорах между представителями Украины и Южной Кореи не разглашаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что южнокорейцы выступают против передачи оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что разведка Южной Кореи обновила информацию о численности войск КНДР в Курской области.



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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20241128006800315?section=news&input=rss
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