Рекордное количество больных COVID-19: в Южной Корее начинают ревакцинацию

Третий день в Южной Корее фиксируют рекордное количество новых случаев COVID-19 – более семи тысяч человек. Правительство готово принять срочные меры и начать ревакцинацию от вируса, чтобы уменьшить нагрузку на медицину. Об этом пишет АР.



Рекордное количество больных COVID-19 в Южной Корее, фото из Twitter/ thehill

По словам премьер-министра Кима Бу-Кюма, больницы обяжут выделить по 2000 дополнительных коек для лечения COVID-19. Кроме того, будет ускорено проведение ревакцинации.

Интервал между второй и третьей инъекциями вакцины будет сокращен до трех месяцев. В настоящее время в стране 81% населения полностью вакцинировано, 10% получили бустер. Однако штамм Дельта увеличил количество госпитализаций и смертей среди населения пожилого возраста.



С 6 декабря в стране были ужесточены ограничения. Для местных запретили собираться группами более семи человек. Также в заведениях общепита у взрослых проверяют статус вакцинации. Однако премьер подчеркнул, что карантинные ограничения не замедлили распространение вируса.

"Если станет понятно, что нам не удастся предотвратить усугубление кризиса с распространением вируса в течение следующих нескольких дней, у правительства не будет другого выбора, кроме как применить чрезвычайные антивирусные меры, включая строгое социальное дистанцирование", — сказал Ким Бу-Кюм .

С другой стороны, власти не хотят вводить карантин в стране. По словам заместителя министра здравоохранения Ли Ки Ила, чиновники могут усилить ограничения на социальные встречи и восстановить ограничения на рабочее время в ресторанах и барах, которые были сняты в ноябре.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что около 5300 из 7022 новых случаев, зарегистрированных в пятницу, были в Сеуле и соседнем столичном районе. Число умерших в стране сейчас составляет 4130 после того, как за последние 24 часа умерли 53 пациента с вирусом. Еще 852 находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Как сообщал портал "Комментарии", японские ученые разработали светящиеся маски в случае контакта с коронавирусом.

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