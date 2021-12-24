Рекордный бюджет Японии в 940 миллиардов долларов: на что власти планируют направить деньги

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Карина Ожерельева
Кабинет министров Японии утвердил в пятницу, 24 декабря, годовой бюджет в размере 940 миллиардов долларов, что является рекордом десятый год подряд, отдав приоритет борьбе с COVID-19 и цели премьер-министра по росту и распределению богатства. Об этом сообщает Reuters.
Япония - фото из открытых источников
Бюджет в размере 107,6 триллиона иен (941,55 миллиарда долларов) на финансовый год, начинающийся в апреле 2022 года, является крупнейшим начальным планом расходов Японии, направленным на возрождение экономики, пострадавшей от пандемии.
Однако на вопрос, могут ли большие расходы по борьбе с пандемией COVID-19 заставить правительство изменить свой основной баланс, министр финансов Шуничи Судзуки ответил: "Пока я так не думаю".
Первый бюджет премьер-министра Фумио Кисиды, который должен утвердить парламент до конца текущего финансового года в марте, появился через несколько дней после того, как орган одобрил рекордные дополнительные стимулирующие расходы на 36 триллионов иен для содействия выздоровлению от COVID-19.
Увеличение расходов означало ослабление фискальной дисциплины среди японских политиков, рассчитывающих на чрезмерную монетарную политику Банка Японии, чтобы удерживать расходы на ссуды на низком уровне, считают аналитики.
Бюджет предусматривает 5 трлн иен на чрезвычайные расходы на COVID-19, рекордные расходы на оборону – 5,37 трлн, самые большие в истории расходы на социальное обеспечение – 36,3 трлн и 24,3 трлн иен на обслуживание долга.
Государственный долг Японии, третьей по величине экономики мира, более чем вдвое превышает ее экономику в 5 триллионов долларов, что является крупнейшим среди промышленно развитых стран.
Кишида пообещал улучшить ситуацию с государственными финансами в долгосрочной перспективе, и бюджет предусматривает новые заимствования в размере 36,9 трлн иен в следующем году, что меньше начального плана в 43,6 трлн.
Низшие заимствования будут заменены высшими налоговыми поступлениями, впервые за два года возросшими до рекордных 65,2 триллионов иен, поскольку COVID-19 сдерживает экономическую активность.
Правительство оценивает реальный экономический рост на уровне 3,2% в следующем финансовом году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,2%. Сметы составляют базу для плана бюджета.
Но поскольку долг все еще составляет 34,3% бюджета, будет трудно добиться первоначального профицита бюджета к 2025/26 финансовому году, как это стремится сделать правительство.
Дефицит первоначального бюджета, исключающий продажу новых облигаций и обслуживание долга, оценивается в 13 триллионов иен в следующем финансовом году, что превышает оценку в 20 триллионов на этот год, но все еще не соответствует цели правительства.
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