Рекордный бюджет Японии в 940 миллиардов долларов: на что власти планируют направить деньги

Кабинет министров Японии утвердил в пятницу, 24 декабря, годовой бюджет в размере 940 миллиардов долларов, что является рекордом десятый год подряд, отдав приоритет борьбе с COVID-19 и цели премьер-министра по росту и распределению богатства. Об этом сообщает Reuters.

Япония - фото из открытых источников

Бюджет в размере 107,6 триллиона иен (941,55 миллиарда долларов) на финансовый год, начинающийся в апреле 2022 года, является крупнейшим начальным планом расходов Японии, направленным на возрождение экономики, пострадавшей от пандемии.

Однако на вопрос, могут ли большие расходы по борьбе с пандемией COVID-19 заставить правительство изменить свой основной баланс, министр финансов Шуничи Судзуки ответил: "Пока я так не думаю".

Первый бюджет премьер-министра Фумио Кисиды, который должен утвердить парламент до конца текущего финансового года в марте, появился через несколько дней после того, как орган одобрил рекордные дополнительные стимулирующие расходы на 36 триллионов иен для содействия выздоровлению от COVID-19.

Увеличение расходов означало ослабление фискальной дисциплины среди японских политиков, рассчитывающих на чрезмерную монетарную политику Банка Японии, чтобы удерживать расходы на ссуды на низком уровне, считают аналитики.

"Политики не проявляют никаких признаков усилий по погашению государственного долга. Отсутствие фискальной дисциплины является самым большим побочным эффектом массового смягчения монетарной политики Банком Японии ", – сказал Ясунари Уэно, главный рыночный экономист Mizuho Securities.

Бюджет предусматривает 5 трлн иен на чрезвычайные расходы на COVID-19, рекордные расходы на оборону – 5,37 трлн, самые большие в истории расходы на социальное обеспечение – 36,3 трлн и 24,3 трлн иен на обслуживание долга.

Государственный долг Японии, третьей по величине экономики мира, более чем вдвое превышает ее экономику в 5 триллионов долларов, что является крупнейшим среди промышленно развитых стран.

Кишида пообещал улучшить ситуацию с государственными финансами в долгосрочной перспективе, и бюджет предусматривает новые заимствования в размере 36,9 трлн иен в следующем году, что меньше начального плана в 43,6 трлн.

Низшие заимствования будут заменены высшими налоговыми поступлениями, впервые за два года возросшими до рекордных 65,2 триллионов иен, поскольку COVID-19 сдерживает экономическую активность.

Правительство оценивает реальный экономический рост на уровне 3,2% в следующем финансовом году по сравнению с предыдущей оценкой в 2,2%. Сметы составляют базу для плана бюджета.

Но поскольку долг все еще составляет 34,3% бюджета, будет трудно добиться первоначального профицита бюджета к 2025/26 финансовому году, как это стремится сделать правительство.

Дефицит первоначального бюджета, исключающий продажу новых облигаций и обслуживание долга, оценивается в 13 триллионов иен в следующем финансовом году, что превышает оценку в 20 триллионов на этот год, но все еще не соответствует цели правительства.

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