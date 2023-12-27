РФ запугивает союзника Украины "ухудшением отношений": какая причина

Из-за поставок в США ракет для ЗРК Patriot Россия угрожает Японии "ухудшением двусторонних отношений". Об этом сообщает Reuters . В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение страны по предоставлению США ракет для систем Patriot будут иметь "серьезные последствия" для российско-японских отношений.

Япония получила угрозы от России (фото из открытых источников)

В материале говорится, что отношения между Москвой и Токио, до этого сложные, значительно ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Япония же присоединилась к западным союзникам при введении масштабных экономических санкций против Кремля.

На прошлой неделе Япония заявила, что готова отправить ракеты Patriot в США после просмотра своих принципов экспорта вооружения. Известно, что через 9 лет это будет первым капитальным пересмотром таких ограничений военного экспорта Японии.

СМИ выяснили, что новый японский экспортный контроль по-прежнему не позволяет стране отправлять оружие в страны, находящиеся в состоянии войны, но может принести пользу Украине. Ибо Америка получит дополнительные возможности для оказания военной помощи нашей стране.

"Японская сторона теряет контроль над оружием, с которым Вашингтон теперь может делать все, что захочет... Нельзя исключать, что по уже апробированной схеме ракеты Patriot попадут в Украину", – цитирует Reuters Захарову.

Российская представительница МИД заявила, что такой сценарий будет "трактоваться как однозначно враждебные действия против России и приведет к тяжелым последствиям для Японии в контексте двусторонних отношений".

"В этом месяце Япония и Южная Корея подняли в воздух самолеты для наблюдения за общими полетами китайских и российских бомбардировщиков и истребителей у своих территорий", — говорится в публикации.

В статье идет речь о том, что РФ и Японии еще предстоит решать вопрос, связанный с цепью тихоокеанских островов, известных в Японии как Северные территории, а в России как Южные Курилы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Япония изменяет правила экспорта оружия.