"Россия непобедима": Токаев во время визита Шольца избрал союз с Кремлем и Китаем

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Казахстан с официальным визитом, в ходе которого обсудил с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым боевые действия в Украине.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (фото из открытых источников)

Согласно сообщению пресс-службы президента Казахстана, Токаев отметил, что считает Россию "непобедимой" в военном смысле, и предупредил, что дальнейшая эскалация войны может привести к серьезным последствиям для всего мира. Он заявил, что дальнейшая война будет иметь катастрофические последствия не только для непосредственно вовлеченных стран, но и для всего человечества.

"Фактом является то, что в военном смысле Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, непосредственно вовлеченных в российско-украинский конфликт", — заявил глава Казахстана.



Токаев также упомянул об упущенном шансе достичь перемирия из-за отказа от Стамбульского соглашения, но подчеркнул, что возможность для мира еще существует. По его мнению, следует рассмотреть все мирные инициативы разных стран, в частности, Китай и Бразилия имеют планы, которые заслуживают поддержки.

Президент Казахстана также подтвердил стратегическое партнерство и союзничество с Россией, но подчеркнул, что его страна симпатизирует украинцам. Он подчеркнул, что между Казахстаном и Украиной всегда были хорошие отношения, а посольство Казахстана продолжает работать в Киеве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не смог произнести имя Токаева , а тот в ответ шокировал всю делегацию РФ. Российский президент Владимир Путин во время своего визита не сумел нормально назвать имя лидера Казахстана Касим-Жомарта Токаева, поэтому быстро "пробала" имя казахского президента. Сам Токаев прибег к асимметричному ответу.