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Рыбак выловил чрезвычайно редкую двухголовую акулу

Рыбак выпустил акулу обратно в море

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Рыбакам, порой, удается выловить уникальные экземпляры. Недавно мужчина на озере в Великобритании поймал самого большого карпа-рекордсмена, а вот житель деревни на западном побережье Индии поймал детеныша двухголовой акулы. Такую информацию предоставило издание Hindustan Times.

Рыбак выловил чрезвычайно редкую двухголовую акулу

Мужчина проверял свой улов и заметил 15-сантиметрового детеныша акулы, у которого была редчайшая аномалия — две головы. Рыбак сфотографировал свою находку и отпустил маленького хищника обратно в море.

Эти уникальные кадры попали на глаза экспертов, которые отметили, что акулы с такой аномалией встречаются довольно редко, особенно в прибрежных водах страны. Специалисты предположили, что это может быть детеныш желтой остроносой акулы либо длиннорылой. Эти виды населяют воды юго-западного штата Индии. 


Отмечается, что акулу с похожей аномалией рыбаки выловили на северо-западном побережье Индии 56 лет назад. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что индийский натуралист обнаружил редчайшую змею-альбиноса, которую до этого видели только один раз.


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