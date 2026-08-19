Самая опасная женщина в мире резко отреагировала на заявление Зеленского

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую называют "самой опасной женщиной в мире", отвергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном направлении в Россию еще 50 тысяч северокорейских военных.

Ким Е Чжон. Фото: Associated Press

Государственное агентство KCNA опубликовало заявление Ким Е Чжон, которое назвало слова Зеленского "безосновательными" и основывающимися на собственных предположениях. По ее словам, Пхеньян не планирует столь масштабное развертывание войск в войне против Украины.

После этого Ким Е Чжон обвинила США и западные страны в ответственности за затягивание войны в Украине. Сестра Ким Чен Ына также заявила, что Вашингтон продолжает проводить военные учения с Сеулом, несмотря на заявления Дональда Трампа о сокращении их масштаба. По ее словам, Пхеньян не получал информации о новых контактах между Ким Чен Ыном и Трампом. В то же время, американский президент заявлял, что получил ответ от северокорейского лидера и называл КНДР "не угрозой".

Напомним, что Зеленский говорил о возможном усилении присутствия военных КНДР в России. Президент также призвал Южную Корею помочь Украине с системами противовоздушной обороны.

По данным, приведенным Reuters, в 2024 году Пхеньян направил в Курскую область около 14 тысяч военнослужащих в рамках стратегического партнерства с Москвой. По оценкам независимых источников, КНДР передала России миллионы артиллерийских и минометных боеприпасов, баллистические ракеты, артиллерию и реактивные системы залпового огня.