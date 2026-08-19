Найнебезпечніша жінка в світі різко відреагувала на заяву Зеленського

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яку називають "найнебезпечнішою жінкою в світі", відкинула заяву президента України Володимира Зеленського про можливе направлення до Росії ще 50 тисяч північнокорейських військових.

Кім Йо Чжон. Фото: Associated Press

Державне агентство KCNA опублікувало заяву Кім Йо Чжон, яка назвала слова Зеленського "безпідставними" та такими, що ґрунтуються на власних припущеннях. За її словами, Пхеньян не планує такого масштабного розгортання військ у війні проти України.

Після цього Кім Йо Чжон звинуватила США та західні країни у відповідальності за затягування війни в Україні. Сестра Кім Чен Ина також заявила, що Вашингтон продовжує проводити військові навчання з Сеулом, попри заяви Дональда Трампа про скорочення їхнього масштабу. За її словами, Пхеньян не отримував інформації про нові контакти між Кім Чен Ином і Трампом. Водночас американський президент заявляв, що отримав відповідь від північнокорейського лідера та називав КНДР "не загрозою".

Нагадаємо, що Зеленський говорив про можливе посилення присутності військових КНДР у Росії. Президент також закликав Південну Корею допомогти Україні із системами протиповітряної оборони.

За даними, наведеними Reuters, у 2024 році Пхеньян направив до Курської області близько 14 тисяч військовослужбовців у межах стратегічного партнерства з Москвою. За оцінками незалежних джерел, КНДР передала Росії мільйони артилерійських і мінометних боєприпасів, а також балістичні ракети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.