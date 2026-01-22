Самую большую в мире АЭС в Японии остановили через несколько часов после перезапуска: что произошло

Япония снова приостановила работу крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива". Это произошло всего через несколько часов после ее перезапуска. Оператор станции Tokyo Electric Power Company (Tepco) сообщил, что причиной стал сигнал тревоги, раздавшийся при запуске реактора 6 на АЭС.

АЭС "Касивадзаки-Карива". Фото из открытых источников

По словам спикера Tepco Такаши Кобаяши, сигнал сработал в процессе пуска, однако сам реактор оставался стабильным. Компания уверяет, что утечки радиации не зафиксированы, а угрозы для населения нет. В то же время работа реактора была остановлена до выяснения причин инцидента.

Это первый перезапуск реактора на атомной станции с момента аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году. Тогда мощное землетрясение и цунами повлекли за собой утечку радиации и эвакуацию более 150 тысяч человек. Эта катастрофа заставила Японию остановить все 54 ядерных реактора страны.

Перезапуск реактора 6 планировался 20 января, однако его отложили из-за неисправности сигнализации. Ожидалось, что он приступит к коммерческой эксплуатации уже в следующем месяце. В настоящее время Tepco проводит расследование и не называет сроки возобновления работы реактора АЭС.

АЭС "Касивадзаки-Карива"

Местные жители неоднократно протестовали против возобновления работы атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" из-за беспокойства безопасностью. Однако компания планирует запустить не только шестой, но и седьмой реактор в 2030 году. Однако остальные реакторы на АЭС должны быть окончательно выведены из строя.

АЭС "Касивадзаки-Карива" была построена в 1985 году. До остановки она имела 7 реакторов общей мощностью 8212 МВт. Это делало ее самой большой АЭС в мире. Например, крупнейшая АЭС в Европе, ныне оккупированная Запорожская атомная станция имела мощность около 6000 МВт.

