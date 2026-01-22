Найбільшу у світі АЕС у Японії зупинили через кілька годин після перезапуску: що сталося

Японія знову призупинила роботу найбільшої у світі атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва". Це сталося лише за кілька годин після її перезапуску. Оператор станції Tokyo Electric Power Company (Tepco) повідомив, що причиною став сигнал тривоги, що пролунав під час запуску реактора 6 на АЕС.

АЕС "Касівадзакі-Каріва". Фото з відкритих джерел

За словами речника Tepco Такаші Кобаяші, сигнал спрацював у процесі пуску, однак сам реактор залишався стабільним. Компанія запевняє, що витоку радіації не зафіксовано, а загрози для населення немає. Водночас роботу реактора було зупинено до з’ясування причин інциденту.

Це перший перезапуск реактора на атомній станції з моменту аварії на АЕС "Фукусіма" у 2011 році. Тоді потужний землетрус і цунамі спричинили витік радіації та евакуацію понад 150 тисяч людей. Ця катастрофа змусила Японію зупинити всі 54 ядерні реактори країни.

Перезапуск реактора 6 планувався 20 січня, однак його відклали через несправність сигналізації. Очікувалося, що він розпочне комерційну експлуатацію вже наступного місяця. Наразі Tepco проводить розслідування і не називає термінів відновлення роботи реактора АЕС.

АЕС "Касівадзакі-Каріва"

Місцеві жителі неодноразово протестували проти відновлення роботи атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва" через занепокоєння безпекою. Однак компанія планує запустити не лише шостий, але й сьомий реактор у 2030 році. Проте решта реакторів на АЕС мають бути остаточно виведені з експлуатації.

АЕС "Касівадзакі-Каріва" була побудована у 1985 році. До зупинки вона мала 7 реакторів загальною потужністю 8212 МВт. Це робило її найбільшою АЕС у світі. Для прикладу, найбільша АЕС в Європі, нині окупована Запорізька атомна станція мала потужність близько 6000 МВт.

