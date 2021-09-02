Самый быстрый аттракцион в мире временно закрыли: в чем причина



















В Японии закрыли самые быстрые в мире американские горки. Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на ТСН.

В Японии закрыли самые быстрые в мире "американские горки". Фото: gaijinpot

Сообщается, что аттракцион в парке развлечений Фудзи-Кью Хайлэнд, что расположен в японском городе Фудзиёсиде, был закрыт на неопределенный срок. Как оказалось, в период с декабря 2020 по август 2021 года четверо посетителей "горок" получили серьезные травмы в виде переломов. Также сообщается, что еще девять человек получили другие травмы. Сейчас данные инциденты расследуются.

Эти американские горки считали самыми быстрыми в мире. От 0 до 180 км/ч они разгонялись менее, чем за две секунды. Кроме того, на некоторое время на аттракционе возникает невесомость. Стоит отметить, что данный аттракцион функционирует на протяжении 20 лет. Однако жалобы на его небезопасность появились с прошлого года.

По информации издания ВВС, в заявлении парка отмечается, что аттракцион закрыли на ремонт. Также было заявлено, что связь между полученными травмами и самим аттракционом пока не была подтверждена. На данный момент остается неизвестным, когда американские горки вновь заработают в японском парке развлечений.

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