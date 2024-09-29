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Сестра Ким Чен Ына обвинила США в опасной игре с Украиной

Северная Корея угрожает, что поддержка Украины может привести к ядерной катастрофе.

сегодня, 13:15
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Автор:
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Slava Kot

Член государственного совета Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского и финансовую помощь от США. По ее словам, "это большая ошибка", а Запад может пожалеть из-за "игры с огнем" с ядерной страной.

Сестра Ким Чен Ына обвинила США в опасной игре с Украиной

Ким Е Чжон. Фото из открытых источников

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA опубликовало заявление Ким Е Чжон, которая прокомментировала новый пакет помощи от США для Украины и заявила, что Соединенные Штаты и Европа ведут мир на грань ядерной войны.

"Соединенные Штаты и Запад не должны отвергать или недооценивать серьезное предупреждение России", – говорит сестра Ким Чен Ына.

По ее словам, помогать Зеленскому продолжать отстаивать независимость Украины является опасной и безответственной азартной игрой. Кроме того, объявление нового пакета на 8 миллиардов долларов военной помощи, по ее словам, было "невероятной ошибкой и глупым поступком".

"Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?", — сказала Ким Е Чжон.

После начала полномасштабного вторжения Россия улучшила отношения с КНДР, которая, по данным США, с сентября прошлого года отправила в РФ по меньшей мере 16 500 контейнеров оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея готовится изменить конституцию, в которой укажет главного врага страны.

Также "Комментарии" писали, что диктатор КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях ракет, в том числе с большими боеголовками, часть из которых Северная Корея могла отправить России для войны против Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/north-korea-says-us-military-aid-ukraine-is-incredible-mistake-2024-09-28/
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