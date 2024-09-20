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Северная Корея готовится изменить конституцию: впишет главного врага страны

Ким Чен Ын приказал изменить конституцию Северной Кореи.

20 сентября 2024, 16:35 comments1024
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Slava Kot

Северная Корея планирует провести важное заседание Верховного народного собрания в октябре для внесения изменений в конституцию, что может иметь серьезные последствия для отношений с Южной Кореей. Главная цель конституционных изменений – закрепление враждебности к Южной Корее и пересмотр территориальных границ.

Северная Корея готовится изменить конституцию: впишет главного врага страны

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: KCNA

Как сообщает Центральное информационное агентство Кореи, 7 октября в Пхеньяне состоится 11-я сессия Верховного народного собрания. Это заседание станет ответом на недавний призыв лидера КНДР Ким Чен Ына, требовавшего в январе пересмотра конституции с целью закрепления Южной Кореи как "неизменного главного врага".

Кроме того, северокорейский диктатор выступил закрепить пункты обязательства о необходимости "полной оккупации" территории Южной Кореи в случае войны. Также он издал приказ о пересмотре конституции таким образом, чтобы изъять положения, связанные с объединением обеих Корей, и по-новому определить территориальные границы страны, включая морскую границу.

Ким Чен Ын уже объявил, что межкорейские отношения должны восприниматься как отношения между двумя враждующими государствами, а не как путь к примирению и воссоединению. Это ставит под угрозу соглашение 1991 года, которое определяло межкорейские связи как "особые отношения", направленные на объединение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея провела испытания ракет с большими боеголовками и часть оружия могла отправить в РФ.

Также "Комментарии" писали о суровом приговоре в КНДР, где дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента.



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Источник: https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240916050051
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