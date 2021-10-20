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Северная Корея испытывает новое оружие: что известно о запуске

Северная Корея проводит ракетные запуски все чаще - стоит ли миру беспокоиться?

сегодня, 18:59
Автор:

Елена Бурдейная

Правительство КНДР сообщило об очередных военных испытаниях, информирует агентство Associated Press.

Северная Корея испытывает новое оружие: что известно о запуске

Запуск баллистической ракеты с подводной лодки - фото Associated Press

20 октября 2021 г. Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Это первое за последние два года испытания оружия такой мощности. Независимые журналисты не получили возможности наблюдать за событием собственными глазами, поэтому все свидетельства предоставлены официальным правительственным СМИ — Корейским центральным агентством новостей.

Северная Корея, благодаря новому запуску, действительно нарастила свой военный потенциал, в частности, подводный. Начиная с сентября, было проведено пять раундов испытаний. Цель такой активности, полагают эксперты АР — нажать на Вашингтон и Сеул, чтобы те отказались от политики, которая, по мнению Пхеньяна, враждебна к народной республики.

Государственное Корейское информагентство сообщило, что новая ракета оснащена передовыми технологиями наведения на цель, включая фланговую мобильность и мобильность скольжения. Запуск осуществили с того же подводного судна "Юнгун 8.24", которое использовалось в 2016 г. для испытания стратегической баллистической ракеты. Активность Северной Кореи последние несколько лет свидетельствует, что она пытается доказать высокое развитие своих оборонных технологий и оперативные возможности флота.

Джо Байден, президент США, неоднократно заявлял, что готов начать антиядерные переговоры с КНДР где угодно и когда угодно. Однако пока все шаги навстречу игнорируются правительством Ким Чен Ын, Председателя Государственного совета КНДР и Трудовой партии Кореи.

Совет Безопасности ООН запланировал экстренные закрытые консультации по Северной Корее по просьбе Соединенных Штатов и Великобритании.

О том, как Северная Корея осуществила запуск ракеты с поезда, издание "Комментарии" публиковало соответствующую статью раньше.


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Источник: https://apnews.com/article/north-korea-nuclear-869f65e61b7eae75638683571d04923c
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