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Северная Корея запустила ракету с поезда

Это первый в истории случай, когда страна, имеющая ядерное оружие, испытала систему запуска железнодорожного базирования

сегодня, 04:25
Автор:

Ольга Чародий

В Северной Корее подтвердили, что 15 сентября совершили запуск баллистической ракеты с поезда. Таким образом продолжается "расширение возможности нанести интенсивного удара". Об этом сообщает Reuters.

Северная Корея запустила ракету с поезда

Северная Корея - фото из открытых источников

Это первый в истории случай, когда страна, имеющая ядерное оружие, испытала систему запуска железнодорожного базирования. В Северной Корее это был второй случай за неделю. В стране продолжают заявлять о давлении на США на фоне переговоров по использованию ядерного оружия.


В местных СМИ распространили фото, на котором ракета темно-зеленого цвета поднимается от железнодорожной платформы, расположенной у туннеля в горной местности. Власти Северной Кореи подтвердила, что это была часть плана по расширению возможностей "нанести интенсивного удара враждебным объектам сразу с нескольких мест".


Напомним, космическая ракета Antares запустила на орбиту нашей планеты космический корабль. Об этом сообщается на официальной странице американского ведомства NASA в социальной сети Instagram. Ракета-носитель украинско-американского производства вчера, 10 августа, была запущена с полетного центра NASA Уоллопс, что в штате Вирджиния (США).  Компания Northrop Grumman успешно запустила ракету Antares, которая доставила космический корабль Cyguns на низкую околоземную орбиту. Космический корабль доставит на Международную космическую станцию 3724 килограммов в научных и исследовательских материалов, снаряжения для экипажа и транспортного оборудования. Он прибудет на космическую станцию 12 августа, где он будет установлен на обращенной к Земле стороне модуля Unity и будет оставаться там около трех месяцев. Для справки: Разработчиком основной конструкции первой ступени выступило ГП "КБ "Южное", изготовило ГП "ПО ЮМЗ" совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧеЗаРа", "РАПИД" (Чернигов). В ведомстве опубликовали фотографии запуска космической ракеты. 






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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nkorea-launches-were-test-new-railway-borne-missile-system-kcna-2021-09-15/
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