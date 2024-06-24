Северная Корея критикует США за поддержку Украины: предупредили о новой мировой войне

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Йонг Чон выразил критику США за предоставление Украине военной поддержки. Северокорейский политик заявил, что КНДР будет всегда поддерживать российскую армию и право РФ на "самооборону".



Пак Йонг Чон. Фото из открытых источников

Пак Йонг Чон резко критикует США за помощь Украине в войне против России. Политик распространяет кремлевские пропагандистские тезисы, заявив, что помощь от США лишь "неизбежно провоцирует" Россию на более сильный ответ и приведет к вспышке "новой мировой войны". Кроме того, Пак Йонг Чон назвал российскую агрессию "законным актом самообороны".

"Россия имеет право на самооборону, чтобы осуществить стратегическое контрнаступление, чтобы защитить свою безопасность от постоянно растущей угрозы со стороны враждебных сил. Любые ответные действия, предпринятые Россией, будут законным актом самообороны", — сказал Пак Йонг Чон.

Северокорейский политик продолжил выражать поддержку России и ее армии в войне, которую он назвал "справедливой борьбой".

"Мы всегда будем вместе с российской армией и народом в справедливой борьбе за защиту суверенных прав, стратегическую стабильность и территориальную целостность своей страны", — добавил Пак.

Напомним, что в июне Владимир Путин совершил визит в КНДР и подписал с Ким Чен Ыном документы по усилению сотрудничества, в частности, в военной сфере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея объявила ультиматум Путину, если Россия начнет давать оружие КНДР.

Также "Комментарии" писали о том, что стали известны детали соглашения между Северной Кореей и Россией, которые подписали Ким Чен Ын и Путин в Пхеньяне.