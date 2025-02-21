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Северная Корея пригрозила США из-за "ядерной палки"

Северная Корея критикует США за ядерное соглашение AUKUS о подлодках.

сегодня, 14:35
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Автор:
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Slava Kot

Северная Корея опубликовала заявление, в котором критикует Соединенные Штаты за соглашение о ядерных подводных лодках с Австралией в рамках партнерства AUKUS, которое было подписано в 2021 году. В КНДР назвали соглашение между США и Австралией "угрозой региональному миру".

Северная Корея пригрозила США из-за "ядерной палки"

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

На главном государственном ресурсе Северной Кореи KCNA появился комментарий о сотрудничестве США и Австралии в рамках AUKUS, где Пхеньян считает соглашение "полномасштабной операцией еще одного ядерного альянса с США как главной осью".

По мнению Северной Кореи Вашингтон "одержим амбициями установления гегемонии" в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а партнерство в рамках AUKUS называет "англосаксонским альянсом ядерных подводных лодок".

"США стоит задуматься над тем, к каким последствиям может привести такой военный авантюристский акт, направленный на то, чтобы любой ценой перенести ядерные облака в Азиатско-тихоокеанский регион. Ядерная палка США никогда не сработает в Азиатско-тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении.

В итоге северокорейское ведомство предупреждает, что ядерные государства в регионе не могут оставаться пассивными наблюдателями из-за "безрассудных шагов США".

Президент США Дональд Трамп пока не комментировал заявление Северной Кореи.

AUKUS – это трехсторонний оборонный пакт, образованный Австралией, Великобританией и США, возникший из-за роста военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Соглашение предусматривает, что Австралия получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок при поддержке США и Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попытки Трампа договориться с Путиным напоминают историю с Ким Чен Ыном. Тогда для президента США все закончилось провалом.

Также "Комментарии" писали, что Трамп удивил заявлением о Северной Корее и ее лидере Ким Чен Ыне.



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Источник: http://www.kcna.kp/en/article/q/64e900f5bd0353837ca02d7babcce3ad965746b2dba8288638f8373ddd451ddfa71110c246820e75b27f0800d3bfeaf6.kcmsf
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