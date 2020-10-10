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Главная Новости Мир Азия Северная Корея продемонстрировала новую мощную ракету: что задумал Ким Чен Ын
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Северная Корея продемонстрировала новую мощную ракету: что задумал Ким Чен Ын

Новое оружие Северная Корея показала во время военного парада, посвященного 75-летию правящей партии

сегодня, 20:08
Автор:

Павел Зинченко

По сообщениям аналитиков, Северная Корея продемонстрировала то, что считается новой межконтинентальной баллистической ракетой, во время военного парада ранним утром. Об этом сообщает издание Sky News.

Северная Корея продемонстрировала новую мощную ракету: что задумал Ким Чен Ын

Северная Корея показала новую ракету

Мероприятие произошло на рассвета в этой засекреченной стране, а затем транслировалось на ее территории, а также в Южной Корее. Отредактированные кадры с парада, который был проведен в ознаменование 75-летия правящей партии страны, показывает 22-колесный транспортер, перевозящий новое вооружение, которое, как считается, намного мощнее любого, которое ранее демонстрировалось в стране.

Также была продемонстрирована ракета Hwasong-15, самая большая ракета дальнего действия, которую страна когда-либо испытывала, и то, что считается новой баллистической ракетой, запускаемой с подводных лодок.

Выступая на мероприятии, Ким Чен Ын сказал северокорейцам, что он превентивно мобилизует свою сильнейшую военную мощь в случае угрозы, но добавил, что он не целится ни в какую страну в частности.

Лидер страны сказал, что Северная Корея будет продолжать создавать "самооборону сдерживания", и извинился за уровень жизни в стране, а также за пандемию коронавируса.

"Мне стыдно, что я никогда не мог должным образом отплатить вам за ваше огромное доверие. Моих усилий и преданности не хватило, чтобы вывести наш народ из трудного положения", — сказал Ким Чен Ын.

Как сообщало издание "Комментарии", Северная Корея отправила зашифрованное сообщение через YouTube.


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