Северная Корея схватила на своей территории американского солдата

Демаркационная линия между КНДР и Южной Кореей. Фото из открытых источников

Гражданин США пересек границу между Южной и Северной Кореей, после чего был схвачен службами КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

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Американец принимал участие в экскурсии в Общую зону безопасности, которая является линией прекращения огня, разделяющей две страны. По обе стороны стоят корейские солдаты для охраны пограничного движения.

Корейское издание Chosun Ilbo заявило, что гражданин США попал незаконно в Северную Корею и был схвачен. По информации издания, им оказался американский солдат Тревис Кинг.

Командование ООН, занимающееся контролем демилитаризованной зоны между двумя Кореями, подтвердило инцидент.

"Гражданин США во время ознакомительной поездки без разрешения пересек военную демаркационную линию в КНДР. Мы считаем, что он находится под стражей в КНДР и работаем с нашими коллегами из KPA, чтобы решить этот вопрос", — заявило Командование ООН.

Напомним, что США запрещает въезд своим гражданам в Северную Корею, отмечая, что существует значительный риск ареста американцев в этой стране. Запрет начал действовать после того, как службы КНДР задержали американского студента Отто Уормбира во время туристической поездки в 2015 году. Власти КНДР выпустили Уормбира в 2017 году. Американец вернулся в США в состоянии комы и через несколько дней скончался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея назвала решение Соединенных Штатов по Украине преступным актом.

Также "Комментарии" писали о генерале США, который назвал военную технику, что скоро окажется на украинском фронте и изменит ситуацию в войне.