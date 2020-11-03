Северная Корея «засеяла» границу с Китаем минами: причина такого решения

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Таисия Ерохина
Северная Корея
устанавливает противопехотные мины в приграничных районах с Китаем для защиты
от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Korea Herald.
Национальная
разведывательная служба отчиталась во вторник, 3 ноября, что Северная Корея пошла на крайние меры,
чтобы защититься от коронавируса. В том числе, речь идет об установке наземных
мин в приграничных с Китаем районах.
Это объясняется
тем, что Северная Корея опасается распространения COVID-19 на ее территории.
Есть риск, что эпидемия может привести к катастрофическим последствиям для
страны из-за плохой медицинской инфраструктуры. Во власти считают, что в стране
нет ни физических, ни технических средств для борьбы с инфекцией.
По прогнозам, в
случае распространения коронавируса в Северной Корее могут умереть до 500 000
человек.
Кроме того, по закону
о чрезвычайном положении, должностные лица, которые не сумеют контролировать распространение
болезни, могут быть приговорены к смертной казни.
Также в стране
приостановили поставку различных товаров, в частности, из Южной Кореи.
Ранее Северная
Корея продемонстрировала новую
мощную ракету.
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