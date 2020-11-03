Северная Корея «засеяла» границу с Китаем минами: причина такого решения

Северная Корея устанавливает противопехотные мины в приграничных районах с Китаем для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Korea Herald.

Национальная разведывательная служба отчиталась во вторник, 3 ноября, что Северная Корея пошла на крайние меры, чтобы защититься от коронавируса. В том числе, речь идет об установке наземных мин в приграничных с Китаем районах.

Это объясняется тем, что Северная Корея опасается распространения COVID-19 на ее территории. Есть риск, что эпидемия может привести к катастрофическим последствиям для страны из-за плохой медицинской инфраструктуры. Во власти считают, что в стране нет ни физических, ни технических средств для борьбы с инфекцией.

По прогнозам, в случае распространения коронавируса в Северной Корее могут умереть до 500 000 человек.

Кроме того, по закону о чрезвычайном положении, должностные лица, которые не сумеют контролировать распространение болезни, могут быть приговорены к смертной казни.

Также в стране приостановили поставку различных товаров, в частности, из Южной Кореи.

Ранее Северная Корея продемонстрировала новую мощную ракету.

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