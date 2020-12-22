Шри-Ланка открывается для туристов и снижает цены на перелеты

На Шри-Ланке отменили плату за посадку самолетов и парковочное место, чтобы "спасти" туристическую сферу и увеличить количество международных рейсов. Это значительно уменьшит расходы на авиасообщение с индийским островом и удешевит стоимость посещения туристического курорта. Ослабление ограничений будет с 26 декабря по 19 января.

Фото: из открытых источников

Как отмечает местное издание Colombo Gazette, это нововведение станет пилотным проект перед полным открытием границ для иностранцев. Министерство туризма Шри-Ланки отмечает в заявлении, что конкретный график работы будет утвержден позже. Как сообщают СМИ, туристы, оформляющие онлайн-визу, должны указать маршрут путешествия и адрес проживания на время карантинного периода.

Иностранные граждане, которые пребывают на острове больше 28 дней, имеют право забронировать любой тип жилья; все путешественники должны будут находиться на карантине в течение 14 дней. Компания Sri Lanka Tourism настаивает на утверждении мобильного приложения и страхового полиса для всех прибывающих, поскольку в этом случае путешественники не будут дополнительным финансовым бременем для системы здравоохранения.

Гостиницам, участвующим в пилотном проекте, было предложено внедрить Руководство по охране здоровья и безопасности, выпущенное SLTDA и Министерством здравоохранения, а также заранее договориться с врачом о контроле за здоровьем сотрудников и гостей.

Представители отрасли также заявили, что туристические агенты будут нести ответственность за соблюдение протоколов здравоохранения во время транспортировки, процесса изоляции и проведения обязательного теста ПЦР Министерством здравоохранения.



Ранее "Комментарии" сообщали, что Египет возобновил туризм и начинает выдачу виз.









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