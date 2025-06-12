Сирия установила новый дресс-код для женщин на пляжах: какую одежду нужно носить

Новое правительство Сирии приняло первое официальное решение по внешнему виду женщин в публичном пространстве. На общественных пляжах и в бассейнах теперь действуют новые правила по которым женщины должны носить буркини, а мужчины не должны появляться топлесс вне зон для купания.

Сирия установила дресс-код для женщин. Фото: ERIC GAILLARD/REUTERS

Министерство туризма временного правительства Сирии, пришедшее к власти после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года, объявило о внедрении нового пляжного дресс-кода. Согласно новым правилам, женщинам запрещено пользоваться общественными пляжами без полностью закрытого купального костюма или подобной одежды, прикрывающей большую часть тела.

"Посетители общественных пляжей и бассейнов, как туристы, так и местные жители, должны носить соответствующую купальную одежду, которая учитывает вкусы общественности и чувствительность разных слоев общества", — заявил министр туризма Мазен аль-Салхани.

Новые правила касаются не только воды. Женщинам рекомендуется носить пляжные халаты или традиционные арабские платья поверх купальников во время перемещения между пляжем и другими публичными местами. Для мужчин действуют ограничения по отсутствию верхней одежды. Топлесс разрешено находиться только в зонах для купания.

Буркини

Нововведения о дресс-коде не распространяются на частные пляжи, люксовые отели и международные курорты. Там остается разрешенным использование "купальных костюмов западного образца".

Министерство туризма Сирии отметило, что за соблюдением нового дресс-кода будут следить спасатели и надзиратели пляжей, однако неизвестно, какие именно наказания будут применяться в отношении нарушителей. При Асаде подобные правила не действовали на пляжах в Сирии.

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