Сирия установила новый дресс-код для женщин на пляжах: какую одежду нужно носить

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Slava Kot
Новое правительство Сирии приняло первое официальное решение по внешнему виду женщин в публичном пространстве. На общественных пляжах и в бассейнах теперь действуют новые правила по которым женщины должны носить буркини, а мужчины не должны появляться топлесс вне зон для купания.
Сирия установила дресс-код для женщин. Фото: ERIC GAILLARD/REUTERS
Министерство туризма временного правительства Сирии, пришедшее к власти после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года, объявило о внедрении нового пляжного дресс-кода. Согласно новым правилам, женщинам запрещено пользоваться общественными пляжами без полностью закрытого купального костюма или подобной одежды, прикрывающей большую часть тела.
Новые правила касаются не только воды. Женщинам рекомендуется носить пляжные халаты или традиционные арабские платья поверх купальников во время перемещения между пляжем и другими публичными местами. Для мужчин действуют ограничения по отсутствию верхней одежды. Топлесс разрешено находиться только в зонах для купания.
Буркини
Нововведения о дресс-коде не распространяются на частные пляжи, люксовые отели и международные курорты. Там остается разрешенным использование "купальных костюмов западного образца".
Министерство туризма Сирии отметило, что за соблюдением нового дресс-кода будут следить спасатели и надзиратели пляжей, однако неизвестно, какие именно наказания будут применяться в отношении нарушителей. При Асаде подобные правила не действовали на пляжах в Сирии.
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