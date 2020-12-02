Сотни секс-игрушек были уничтожены в Индонезии

Власти Индонезии уничтожили сотни секс-игрушек, поскольку спрос на запрещенные устройства резко вырос во время пандемии коронавируса. Секс-игрушки запрещены в этой консервативной стране. Чиновники говорят, что они развращают общественную мораль. Поэтому власти регулярно перехватывают грузы, сжигая их.

ФОТО: Coconuts

В ходе их последней облавы 442 секс-игрушки были уничтожены в Бандунге, столице индонезийской провинции Западная Ява. Двийоно Видодо, сотрудник таможни, который руководил операцией, сказал индонезийскому новостному сайту Detik, что пандемия привела к резкому росту онлайн-продаж секс-игрушек. На пресс-конференции он продемонстрировал ряд изъятых секс-игрушек, включая рукав для мастурбации и фиолетовый фаллоимитатор.

Устройства в основном импортируются из Китая, который производит 70 процентов секс-игрушек в мире. Китайские производители игрушек заявили, что в первой половине 2020 года продажи подскочили на колоссальные 50 процентов. В феврале таможенники в международном аэропорту Куаланаму на Северной Суматре конфисковали сотни секс-игрушек, импортированных из Китая.

Власти Индонезии проводят рейды на секс-игрушки с 2015 года. Но, несмотря на запрет правительства, секс-игрушки в Индонезии являются прибыльной торговлей. Лиан Ки, который управляет магазином для взрослых в Джокьякарте, на Центральной Яве, сказал VICE World News, что ему ничего не известно о незаконности секс-игрушек, сославшись на существующую сеть поставщиков и дистрибьюторов товаров.

О буме продаж секс-игрушек во время пандемии также сообщалось в Новой Зеландии, Австралии, Дании, Колумбии и Великобритании.

Как сообщало издание "Комментарии", звезда "50 оттенков серого" будет выпускать секс-игрушки.



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