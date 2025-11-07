Союзник Трампа жестко подставил его в категорическом ультиматуме по отношению к РФ: что известно

Япония не планирует выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-1" после введения новых санкций США, даже учитывая, что одним из главных акционеров является "Роснефть", попавшая под ограничения.

Фото: из открытых источников

Проект остается стратегически важным для энергетической безопасности Японии, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны (METI) в пятницу, 7 ноября, передает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат признавать значение "Сахалин-1" и будут принимать все меры для обеспечения энергетической стабильности Японии.

До того как Токио в феврале 2023 г. приостановил импорт российской нефти, поставки из Москвы частично компенсировали более 90% зависимости страны от нефти с Ближнего Востока. До 2022 г. 30% акций в проекте принадлежали японскому консорциуму SODECO, в состав которого входили METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration и Inpex.

Япония, второй по объему в мире импортер сжиженного природного газа (СПГ), планирует с января 2026 закупать газ ежемесячно для аварийных резервов, а не только в пиковые периоды. Хотя эти закупки не связаны напрямую с "Сахалин-1", они помогут избежать перебоев из-за санкций.

После введения ограничений против "Роснефти" и "Лукойла" США разрешили проводить операции с этими компаниями до 21 ноября. В то же время Вашингтон призывает Японию и других союзников полностью отказаться от российских энергоносителей, чтобы усилить давление на Москву из-за войны в Украине.

Однако Япония не планирует прекращать импорт российского СПГ. Во время недавней встречи в Токио премьер-министр Сана Такаити объяснила Дональду Трампу, что запрет на импорт сжиженного газа из России является сложным шагом для страны, и такой отказ выгоден только Китаю и России. Она также попросила Трампа учесть энергетические потребности Японии.

