Союзник Трампа жорстко підставив його у категоричному ультиматумі щодо РФ: що відомо

Японія не планує виходити з російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1" після запровадження нових санкцій США, навіть враховуючи, що одним із головних акціонерів є "Роснефть", яка потрапила під обмеження.

Проєкт залишається стратегічно важливим для енергетичної безпеки Японії, повідомило Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни (METI) у п’ятницю, 7 листопада, передає Reuters.

У відомстві наголосили, що продовжать визнавати значення "Сахалін-1" і вживатимуть усіх заходів для забезпечення енергетичної стабільності Японії.

До того як Токіо у лютому 2023 року призупинив імпорт російської нафти, поставки з Москви частково компенсували понад 90% залежності країни від нафти з Близького Сходу. До 2022 року 30% акцій у проєкті належали японському консорціуму SODECO, до складу якого входили METI, Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration та Inpex.

Японія, другий за обсягом у світі імпортер скрапленого природного газу (СПГ), планує з січня 2026 року закуповувати газ щомісяця для аварійних резервів, а не лише в пікові періоди. Хоча ці закупівлі не пов’язані безпосередньо з "Сахалін-1", вони допоможуть уникнути перебоїв через санкції.

Після введення обмежень проти "Роснефті" та "Лукойла" США дозволили проводити операції з цими компаніями до 21 листопада. Водночас Вашингтон закликає Японію та інших союзників повністю відмовитися від російських енергоносіїв, щоб посилити тиск на Москву через війну в Україні.

Проте Японія не планує припиняти імпорт російського СПГ. Під час нещодавньої зустрічі в Токіо прем’єр-міністерка Санае Такаіті пояснила Дональду Трампу, що заборона на імпорт скрапленого газу з Росії є складним кроком для країни, і така відмова вигідна лише Китаю та Росії. Вона також попросила Трампа врахувати енергетичні потреби Японії.

