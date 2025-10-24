Союзники Киева резко поддержал дальнейшее финансирование Кремля: озвучено шокирующее заявление

Рубрики
Клименко Елена
Япония не планирует отказываться от импорта российских энергоносителей, несмотря на международное давление, сообщает Reuters. Министр промышленности Японии Рёсей Аказава подчеркнул, что поставка сжиженного природного газа (СПГ) из проекта "Сахалин-2" имеет критическое значение для энергетической безопасности страны.
Фото: из открытых источников
По его словам, попытка полностью заменить эти поставки окажется крайне дорогой и рискованной, что может повлечь за собой рост стоимости электроэнергии для потребителей по всей стране.
Аказава подчеркнул, что правительство Японии стремится придерживаться баланса между международной солидарностью и национальными интересами.
"Мы хотели бы сотрудничать со странами G7 и другими западными государствами по вопросу влияния на Россию, однако главным приоритетом для нас всегда была энергетическая безопасность Японии", — отметил министр.
Заявление Японии прозвучало на фоне усиливающегося давления США, призывающих страны-импортеры российских энергоносителей искать альтернативных поставщиков. Американская администрация стремится ограничить финансовые поступления в Россию через энергетический сектор и снизить возможности Кремля для финансирования войны. В то же время, Токио пытается избегать резких шагов, которые могли бы привести к серьезному экономическому давлению на японские компании и домохозяйства.
