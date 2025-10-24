Союзники Києва різко підтримав подальше фінансування Кремля: озвучено шокуючу заяву

Японія не планує відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв, попри міжнародний тиск, повідомляє Reuters. Міністр промисловості Японії Рьосей Аказава наголосив, що постачання скрапленого природного газу (СПГ) із проєкту "Сахалін-2" має критичне значення для енергетичної безпеки країни.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, спроба повністю замінити ці поставки виявиться вкрай дорогою та ризикованою, що може спричинити зростання вартості електроенергії для споживачів по всій країні.

Аказава підкреслив, що уряд Японії прагне дотримуватися балансу між міжнародною солідарністю та національними інтересами.



"Ми хотіли б співпрацювати з країнами G7 та іншими західними державами у питанні впливу на Росію, однак головним пріоритетом для нас завжди була енергетична безпека Японії", — зазначив міністр.

Заява Японії пролунала на тлі посилюваного тиску США, які закликають країни-імпортери російських енергоносіїв шукати альтернативних постачальників. Американська адміністрація прагне обмежити фінансові надходження до Росії через енергетичний сектор та зменшити можливості Кремля для фінансування війни. Водночас Токіо намагається уникати різких кроків, які могли б призвести до серйозного економічного тиску на японські компанії та домогосподарства.

