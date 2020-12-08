Спасение умирающей нации: правительство Японии профинансирует сервисы знакомств

Япония планирует повысить уровень рождаемости за счет финансирования схем поиска партнеров с искусственным интеллектом, чтобы помочь гражданам найти свою любовь. Со следующего года правительство будет субсидировать местные органы власти, которые уже запускают проекты, использующие ИИ для знакомства и сближения людей.

ФОТО: Flipboard

В прошлом году число новорожденных в Японии упало ниже 865 000 — рекордно низкого уровня. Быстро седеющая нация давно ищет способы обратить вспять один из самых низких показателей рождаемости в мире. Расширение использования технологий искусственного интеллекта — одно из последних достижений этой кампании.

В следующем году правительство планирует выделить местным властям 2 миллиарда иен (19 миллионов долларов) на повышение рождаемости, сообщает информационное агентство AFP. Многие из них уже предлагают услуги по поиску партнеров, а некоторые ввели системы искусственного интеллекта в надежде, что они проведут более сложный анализ стандартизированных форм, в которые люди отправляют свои данные.

Некоторые из существующих систем ограничены рассмотрением таких критериев, как доход и возраст, и дают результат только при точном совпадении. Местные СМИ говорят, что финансирование направлено на то, чтобы позволить властям использовать более дорогостоящие передовые системы, которые учитывают такие факторы, как хобби и ценности.

"Мы особенно планируем предложить субсидии местным органам власти, которые осуществляют или запускают проекты по сватовству с использованием ИИ. Мы надеемся, что эта поддержка поможет обратить вспять снижение рождаемости в стране ", — сказал AFP представитель кабинета министров.

По прогнозам, население Японии сократится с пикового значения в 128 миллионов в 2017 году до менее 53 миллионов к концу века.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект достиг ошеломительных успехов в борьбе с "языком ненависти".





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