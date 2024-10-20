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Специалисты высочайшего уровня. Стало известно, кого КНДР собирается отправить в Украину

Северная Корея может отправить на войну против Украины бойцов Сил спецопераций

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Северная Корея может перекинуть в Украину военных из Сил специальных операций (SOF).

Специалисты высочайшего уровня. Стало известно, кого КНДР собирается отправить в Украину

КНДР планирует поддержать РФ. Фото из открытых источников

Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире".

Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Сообщается, что северокорейский спецназ численностью 200 тысяч личного состава располагает 12-а легкими пехотными бригадами, 3-а разведывательными подразделениями, 3-а воздушно-десантными дивизиями и 3-а снайперскими подразделениями.

В то же время, отмечает газета, военные эксперты считают, что спецназ КНДР отстает в оборудовании для дешифрования сигналов и наведения, а также не имеет передового взрывного вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/#source=refresh
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