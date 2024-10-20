Северная Корея может перекинуть в Украину военных из Сил специальных операций (SOF).

КНДР планирует поддержать РФ. Фото из открытых источников

Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире".

Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Сообщается, что северокорейский спецназ численностью 200 тысяч личного состава располагает 12-а легкими пехотными бригадами, 3-а разведывательными подразделениями, 3-а воздушно-десантными дивизиями и 3-а снайперскими подразделениями.

В то же время, отмечает газета, военные эксперты считают, что спецназ КНДР отстает в оборудовании для дешифрования сигналов и наведения, а также не имеет передового взрывного вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.