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Главная Новости Мир Азия США нанесли удар в Сирии по объектам проиранских боевиков
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США нанесли удар в Сирии по объектам проиранских боевиков

Атака против боевиков была утверждена президентом Джо Байденом

сегодня, 04:34
Автор:

Ольга Чародий

Соединенные Штаты нанесли удар по зданию в Сирии, принадлежащему поддерживаемому Ираном ополчению. Об этом сообщает Reuters.

США нанесли удар в Сирии по объектам проиранских боевиков

США нанесли авиаудар в Сирии (фото из открытых источников)

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена. Также в Пентагоне добавили, что удар совершили для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков. По его словам, это был не только ответ на недавние нападения на американские силы и силы коалиции, но и для устранение "текущих угроз".

Кирби сказал, что Байден принял решение нанести удары после консультаций с союзниками США, включая партнеров по коалиции. В результате ударов американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом боевиками, которых поддерживает Иран.

Напомним, турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на турецки СМИ. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября  начала военную операцию "Источник мира", назначив  их "террористами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии, а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-syria-strike-exclusive/exclusive-u-s-carries-out-airstrike-against-iranian-backed-militia-target-in-syria-officials-say-idUSKBN2AP33D?il=0
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