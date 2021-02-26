США нанесли удар в Сирии по объектам проиранских боевиков

Соединенные Штаты нанесли удар по зданию в Сирии, принадлежащему поддерживаемому Ираном ополчению. Об этом сообщает Reuters.

США нанесли авиаудар в Сирии (фото из открытых источников)

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена. Также в Пентагоне добавили, что удар совершили для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков. По его словам, это был не только ответ на недавние нападения на американские силы и силы коалиции, но и для устранение "текущих угроз".

Кирби сказал, что Байден принял решение нанести удары после консультаций с союзниками США, включая партнеров по коалиции. В результате ударов американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом боевиками, которых поддерживает Иран.

Напомним, турецкую провинцию Мардин обстреляли из минометного огня с территории Сирии. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на турецки СМИ. Так, в результате минометного удара по поселкам Таслики и Отлюк погибли двое гражданских, еще 12 получили ранения. Сейчас раненные получают медицинскую помощь в местных больницах. Ответственность за обстрел турецкие власти возложили на отряды сирийских курдов, против которых Анкара 9 октября начала военную операцию "Источник мира", назначив их "террористами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Франции выразил обеспокоенность происходящим в Сирии , а также позицией в этом вопросе США, посчитав, что это может создать благоприятные условия для возрождения террористической праворадикальной группировки ИГИЛ в самой Сирии, и в Ираке.

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