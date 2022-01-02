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Старейшая жительница планеты празднует день рождения: сколько исполнилось имениннице

В 2019 году Кане Танаке попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая старая жительница планеты

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В Японии празднует свой день рождения старейший человек мира. Об этом пишет издание Kyodo News. 

Старейшая жительница планеты празднует день рождения: сколько исполнилось имениннице

Фото из открытых источников

Сегодня, 2 января, в доме престарелых, что в японской префектуре Фукуока, расположенной на западе страны, свой 119 день рождения встретила Кане Танаке Женщина считается старейшим человеком в мире. 

Почтенный возраст позволил японке в 2019 году попасть в книгу рекордов Гиннесса, как самой старой жительнице планеты. Кроме того, уже год спустя, когда женщине было 117 лет и 261 день, она достигла рекордного возраста среди всех, кто когда-либо проживал в Японии.

Как пишет СМИ, ближайшая цель Танаке дожить до 120 лет. Она любит газировку, шоколад, а также решать головоломки. 

Для справки: Кане Танаке родилась в многодетной семье в 1903 году. Она была седьмым ребёнком в семье, которая имела девять детей.

Старейшая жительница планеты празднует день рождения: сколько исполнилось имениннице - фото 2

Фото: South China Morning Post / YouTube

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошло новогоднее чудо. На Колорадо, который страдал от масштабных лесных пожаров обрушился снегопад. Снежная стихия помогла потушить возгорание, и люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, возвращаются, чтобы оценить ущерб. Отмечается, что во время пожаров несколько граждан получили ранения. 

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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2022/01/470a5632ca96-worlds-oldest-person-in-japan-celebrates-119th-birthday.html?fbclid=IwAR2rJ_PNGtZZutaYAZ7YsO790cdrD7an5d-YvUHngcOnv1nEnLDD38Vpzqo
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