Старейшая жительница планеты празднует день рождения: сколько исполнилось имениннице

В Японии празднует свой день рождения старейший человек мира. Об этом пишет издание Kyodo News.

Фото из открытых источников

Сегодня, 2 января, в доме престарелых, что в японской префектуре Фукуока, расположенной на западе страны, свой 119 день рождения встретила Кане Танаке Женщина считается старейшим человеком в мире.

Почтенный возраст позволил японке в 2019 году попасть в книгу рекордов Гиннесса, как самой старой жительнице планеты. Кроме того, уже год спустя, когда женщине было 117 лет и 261 день, она достигла рекордного возраста среди всех, кто когда-либо проживал в Японии.

Как пишет СМИ, ближайшая цель Танаке дожить до 120 лет. Она любит газировку, шоколад, а также решать головоломки.

Для справки: Кане Танаке родилась в многодетной семье в 1903 году. Она была седьмым ребёнком в семье, которая имела девять детей.





Фото: South China Morning Post / YouTube

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