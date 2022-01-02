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Новогоднее чудо: сильный снегопад помог потушить масштабный лесной пожар в США (ФОТО)

В Колорадо (США) пламя уничтожило сотни жилых домов

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки снегопады помогли потушить лесные пожары. Об этом пишет издание Голос Америки. 

Новогоднее чудо: сильный снегопад помог потушить масштабный лесной пожар в США (ФОТО)

Снегопад. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, в американском штате Колорадо благодаря обильным осадкам прекратились лесные пожары. Масштабные возгорания обрушились на Колорадо в канун Нового года. Из-за засушливой осени пламени удалось быстро распространится на большие территории. 

Огонь уничтожил сотни жилых домов. Как минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести. Многие дома остались без электричества. 

В ночь на субботу в регион, где разбушевалась стихия, выпало большое количество снега. В некоторых местах высота снежного покрова достигала пятнадцати сантиметров. 

После смены погодных условий местные жители, которые были вынуждены покидать свои дома, вернулись, чтобы оценить ущерб, нанесённый стихией. 

Новогоднее чудо: сильный снегопад помог потушить масштабный лесной пожар в США (ФОТО) - фото 2

Фото: Associated press

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за сильного снегопада и града, египетские власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Снег на улице стал таять, и переполнившись водой, и в результате балконы некоторых гостиниц оказались затоплены. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни по меньшей мере троих человек. В нескольких провинциях страны временно закрыли учебные заведения. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России автобус с пассажирами врезался в бетонную опору моста. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за плохой погоды. В результате происшествия, погибли несколько человек, еще многие люди получили ранения. В число пострадавших входят дети. 


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/kolorado-stykhija-nadzvchajny-stan/6378133.html
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