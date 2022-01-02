Новогоднее чудо: сильный снегопад помог потушить масштабный лесной пожар в США (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки снегопады помогли потушить лесные пожары. Об этом пишет издание Голос Америки.

Снегопад. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, в американском штате Колорадо благодаря обильным осадкам прекратились лесные пожары. Масштабные возгорания обрушились на Колорадо в канун Нового года. Из-за засушливой осени пламени удалось быстро распространится на большие территории.

Огонь уничтожил сотни жилых домов. Как минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести. Многие дома остались без электричества.

В ночь на субботу в регион, где разбушевалась стихия, выпало большое количество снега. В некоторых местах высота снежного покрова достигала пятнадцати сантиметров.

После смены погодных условий местные жители, которые были вынуждены покидать свои дома, вернулись, чтобы оценить ущерб, нанесённый стихией.

Фото: Associated press

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за сильного снегопада и града, египетские власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Снег на улице стал таять, и переполнившись водой, и в результате балконы некоторых гостиниц оказались затоплены. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни по меньшей мере троих человек. В нескольких провинциях страны временно закрыли учебные заведения.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России автобус с пассажирами врезался в бетонную опору моста. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за плохой погоды. В результате происшествия, погибли несколько человек, еще многие люди получили ранения. В число пострадавших входят дети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!